Egito de Carlos Queiroz estreia-se na CAN com derrota

O Egito, orientado pelo português Carlos Queiroz, estreou-se na Taça das Nações Africanas com uma derrota diante da Nigéria, por 1-0.

Kelechi Iheanacho, dos ingleses do Leicester, marcou, aos 30 minutos, o golo da vitória dos nigerianos, que tiveram o portista Zaidu no onze.

Este não foi um duelo de selecionadores portugueses por pouco. José Peseiro vai assumir o comando da Nigéria, mas apenas após a CAN.

Com este resultado, Queiroz, Salah e companhia começam o grupo D em último, sem pontos. A Nigéria está no primeiro lugar, com três.