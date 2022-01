Canal 11 vai transmitir Taça das Nações Africanas

O anúncio do Canal 11, na noite de segunda-feira, surgiu dois dias depois de Paulo Duarte, atual selecionador do Togo e com muito experiência no futebol africano, ter criticado, em entrevista à Renascença , o desinteresse dos operadores portugueses no futebol daquele continente, por não estar prevista a transmissão dos jogos.

Ainda hoje, serão transmitidos o jogo do Egito, treinado por Carlos Queiroz, frente à Nigéria, e o desafio da Guiné-Bissau com o Sudão.

O Canal 11 vai transmitir a Taça das Nações Africanas (CAN) a partir desta terça-feira, no terceiro dia de competição. O primeiro jogo a ser transmitido será o Argélia-Serra Leoa, às 13h00.

A mais importante prova de seleções do futebol afr(...)

"Portugal já percebeu que o mercado africano se calhar é mais apetecível e barato do que outros, como o brasileiro. Se não quer dar visibilidade e atenção à CAN é porque o povo português não exige e não está interessado, mas a realidade é que o futebol africano está em Portugal. Para mim, como treinador, gostaria que a notoriedade e visibilidade do futebol africano fosse maior, porque há talento em África. E é uma contradição, porque os clubes europeus têm todos africanos de talento nas equipas", assinalou o treinador português.

Também em declarações à Renascença, Babanco, jogador com mais internacionalizações por Cabo Verde, notou que seria importante a transmissão dos jogos para Portugal, porque "há muitos jogadores que jogam cá e estão na CAN. O povo português deveria ver os cabo-verdianos a jogar, até porque muitos também têm nacionalidade portuguesa. Deveriam dar mais visibilidade à CAN, ali consegues ver qualidade, não só dos PALOP", disse.