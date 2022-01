Cádiz demite treinador Álvaro Cervera

O Cádiz anunciou, esta terça-feira, a demissão do treinador Álvaro Cervera. O técnico, de 56 anos, esteve sete temporadas no clube espanhol e deixa a equipa, devido aos maus resultados.

"Não é a melhor saída. Queria que o Álvaro tivesse terminado a temporada, no final do seu contrato. Tentei tudo até ao final. Estamos numa situação muito complicada, porque estamos longe do objetivo e a equipa transmite alguma tristeza", explica o presidente do clube, Manuel Vizcaíno.

O dirigente acrescenta que "não via outra saída". "Tínhamos de fazer uma mudança", sublinha. O Cádiz está no penúltimo lugar da Liga espanhola, a quatro pontos da primeira equipa em zona de manutenção.

Álvaro Cervera deixa o clube, após sete temporadas, em que o levou do terceiro escalão até à primeira liga. O clube espanhol ainda não anunciou o nome do sucessor de Cervera.