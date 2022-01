Argélia e Serra Leoa empataram a zero, em Douala, nos Camarões, no jogo de abertura do Grupo E da Taças das Nações Africanas (CAN).

Os campeões em título, com Brahimi (ex-FC Porto) e Slimani (ex-Sporting) no 11 titular, eram favoritos, mas esbarram na boa organização defensiva da Serra Leoa.

O outro jogo do grupo, entre Costa do Marfim e Guiné Equatorial, realiza-se apenas na quarta-feira, às 19h00.