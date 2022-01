Umtiti renova e baixa salário para o Barcelona poder inscrever Ferran Torres

Samuel Umtiti renovou contrato até 2026 e aceitou baixar o salário, de forma a que o Barcelona possa inscrever o reforço Ferran Torres.

"O Barcelona expressa publicamente a sua gratidão a Samuel Umtiti pelo esforço e carinho que demonstrou para com o clube. Com esta ampliação de contrato, o Barcelona amplia o seu 'fair play' e poderá inscrever Ferran Torres na Liga de Futebol Profissional", lê-se no site oficial dos catalães.

O central internacional francês, de 28 anos, tinha contrato até junho de 2024. Com esta renovação, aceitou reduzir parte do salário que ia receber no próximo ano e meio que lhe restava no anterior vínculo.

"Com esta operação, ampliando o jogador [Umtiti] o seu contrato, o clube não adquire nenhum compromisso económico superior com o futebolista", explica o Barcelona, no mesmo comunicado.

Na passada segunda-feira, o Barcelona apresentou Ferran Torres, contratado ao Manchester City por 55 milhões de euros. Contudo, o diretor desportivo admitiu que o extremo espanhol, de 21 anos, ainda não poderia ser inscrito, por problemas com o Fair Play financeiro.

O problema não é novo para o Barcelona. No verão, Memphis Depay, Eric García e Sergio Aguero também não foram inscritos de imediato pelo clube, que teve de vender Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Carles Aleñá e De la Fuente, para além de reduzir o salários dos capitães de equipa.