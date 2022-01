Paulo Sousa quer "entrar na história" do Flamengo

Paulo Sousa foi apresentado, esta segunda-feira, como treinador do Flamengo e admite que quer "estar presente na história" do clube brasileiro.

"O presidente já falou bem sobre o que eu demonstrei nas nossas conversas para me juntar ao Flamengo: entusiasmo, a possibilidade de poder ganhar títulos neste grande clube, e poder continuar a marcar outras páginas na história do clube. Quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que não poderia desperdiçar", disse.

O técnico diz que um dos objetivos é ver a equipa de futebol "bem ligada" aos adeptos: "Quero ver a equipa bem ligada com a massa associativa, nas vitórias e na qualidade de jogo para que eles se sintam cada vez mais orgulhosos. Quero agradecer todo o carinho e todo o amor que têm vindo a demonstrar de várias formas. Da minha parte e da restante equipa técnica, tudo faremos para honrar a grandeza do nosso clube".

Jorge Jesus fez história no Flamengo e esteve associado ao regresso. Paulo Sousa destaca os feitos do antigo treinador.

"Fez um trabalho extraordinário, é um técnico que tem vindo a fazer uma carreira extraordinária. Vem enriquecer ainda mais a qualidade do treinador português. Não só ele, mas vários técnicos que estão espalhados por todo o mundo e que têm ganho títulos importantes", termina.