Lyon de Anthony Lopes trava PSG de Nuno Mendes e Danilo

O Lyon, de Anthony Lopes, impôs um empate a um golo ao Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes e Danilo Pereira (ausente com Covid-19).

Com os dois portugueses disponíveis nos respetivos onzes, Lucas Paquetá adiantou o Lyon aos sete minutos e Thilo Kehrer empatou aos 76.

A equipa de Anthony Lopes somou a quarta derrota consecutiva na Ligue 1, a série mais longa desde 1995. A de Nuno Mendes e Danilo averbou a quarta igualdade nos últimos cinco jogos para o campeonato. Desde 2019 que os parisienses não tropeçavam fora por três jogos seguidos.

Apesar do deslize deste domingo, o PSG mantém-se seguro na liderança da Ligue 1, com 47 pontos, mais 11 do que o Nice, segundo classificado. O Lyon ocupa a 11.ª posição, com 25 pontos, a seis da zona europeia.