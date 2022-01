Wolves avança na Taça só com golos portugueses. Arsenal cai

O Arsenal, com os português Cédric Soares e Nuno Tavares no onze, caiu na terceira ronda da Taça de Inglaterra frente ao Nottingham Forest, do segundo escalão. O Wolverhampton Wanderers, treinado por Bruno Lage, seguiu em frente com três golos de jogadores portugueses.

Com o português Cafú a entrar na segunda parte (Tobias Figueiredo, Xande Silva e João Carvalho ficaram no banco), o Forest surpreendeu o Arsenal com um golo de Lewis Grabban, aos 83 minutos.

Na receção ao Sheffield United, também da II Liga inglesa, Bruno Lage decidiu apostar em alguns jogadores menos utilizados e os compatriotas justificaram. Daniel Podence abriu o marcador aos 14 minutos, assistido por Fábio Silva, que assinou uma bela jogada individual. Nélson Semedo dilatou a vantagem aos 72 minutos e, aos 80, Podence bisou.

Marçal e Rúben Neves também foram titulares pelo Wolves. Bruno Jordão, Francisco Trincão e João Moutinho entraram na segunda parte.