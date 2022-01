Toni Conceição entra a vencer na CAN com bis de Aboubakar

Os Camarões, treinados pelo português Antonio "Toni" Conceição e anfitriões do torneio, entraram com o pé direito na Taça das Nações Africanas (CAN), com uma vitória sobre Burkina Faso, por 2-1.

Foi o Burkina Faso que se adiantou primeiro no marcador, com um golo de Gustavo Sangaré aos 24 minutos. No entanto, a equipa de Toni Conceição conseguiu dar a volta ainda na primeira parte, com um bis de grandes penalidades do ex-FC Porto Vincent Aboubakar.

O encontro de abertura da CAN teve outros velhos conhecidos do futebol português, como os burquineses Ibrahim Touré, ex-Vitória de Guimarães, e Hervé Koffi, antigo guarda-redes do Belenenses SAD.

Cabo Verde entra a vencer

No outro jogo do dia, Cabo Verde derrotou a Etiópia por 1-0.

O etíope Yared Bayeh foi expulso logo aos 12 minutos e, nos descontos da primeira parte, Júlio Tavares marcou o golo da vitória.

Os Tubarões Azuis tiveram em campo vários nomes que já passaram por Portugal. Nuno Borges, do Casa Pia, da II Liga, e Márcio Rosa, do Montelegre, da Liga 3, ainda jogam no futebol nacional.

Camarões e Cabo Verde partilham a liderança do grupo A da CAN, ambos com três pontos. Burkina Faso e Etiópia ainda não pontuaram.