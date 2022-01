Roma de Mourinho perde jogo de loucos com a Juventus

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, caiu para o sétimo lugar da Serie A, este domingo, ao perder com a Juventus, por 3-4.

Num jogo de loucos no Olímpico de Roma, a equipa da capital abriu o marcador logo aos 11 minutos, por intermédio de Tammy Abraham. No entanto, sete minutos depois, Paulo Dybala restabeleceu o empate.

Logo a abrir a segunda parte, Henrikh Mkhitaryan voltou a adiantar a Roma e, aos 53 minutos, Lorenzo Pellegrini dilatou a vantagem.

Porém, em dois minutos, a Juventus voltou a igualar, com golos de Manuel Locatelli e Dejan Kulusevski, aos 70 e 72. Passado cinco minutos, Mattia De Sciglio consumou a cambalhota no marcador.

Aos 81 minutos, a Roma voltou a ganhar esperança, com a expulsão de Matthijs de Ligt e uma grande penalidade. Todavia, Pellegrini falhou da marca dos 11 metros e ditou a derrota da equipa de José Mourinho.

Com isto, a Loba cai para a sétima posição, com 32 pontos, os mesmos da Fiorentina, sexta com menos dois jogos disputados. A Juventus cimenta o quinto lugar, agora com seis pontos de vantagem sobre a Roma.