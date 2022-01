Bis de assistências de Leão ajuda Milan a subir à liderança

Rafael Leão ajudou o AC Milan a subir à liderança provisória da Serie A, este domingo, com uma vitória no terreno do Veneza, por 0-3.

O internacional português assistiu, com um cruzamento rasteiro à boca da baliza, para Zlatan Ibrahimovic abrir a contagem logo aos três minutos e bisou nos passes para golo ao desmarcar Theo Hernández, pela esquerda, aos 48. O lateral-esquerdo francês, cujo bis foi de golos, completou a contagem ao minuto 59, de grande penalidade.

O Milan sobe ao primeiro lugar da Liga italiana, de forma isolada, com 48 pontos. Só pode ser ultrapassado pelo rival citadino, o Inter, que é segundo, com 46 pontos, e que a partir das 19h45 recebe a Lazio.

Apesar da derrota, o Veneza está a salvo da zona de despromoção por mais uma jornada: soma 17 pontos, quatro de vantagem sobre o Cagliari, primeira equipa abaixo da linha de água e que também já jogou.