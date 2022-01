Atlético de Madrid empata e falha assalto ao pódio

O Atlético de Madrid falhou a oportunidade de subir ao terceiro lugar da Liga espanhola, este domingo, ao empatar com o Villarreal, por 2-2.

A equipa de Diego Simeone, sem João Félix no onze, até foi a primeira a marcar, pelos pés de Ángel Correa logo aos 10 minutos de jogo.

Ao minuto 23, Gerard Moreno falhou um penálti que reporia a igualdade. O golo de Dani Parejo na recarga foi invalidado por mão na bola. À terceira foi de vez: aos 29 minutos, Pau Torres aproveitou um erro pouco habitual de Jan Oblak para empatar a partida.

Poucos minutos após o regresso dos balneários, Alberto Moreno consumou a reviravolta com um remate por entre as pernas de Oblak.

Contudo, o Atlético ainda tinha gasolina para mais e, aos 67 minutos, já com João Félix em campo, Geoffrey Kondogbia voltou a empatar. O próprio médio francês viria a ser expulso perto do final.

Só o Sevilha aproveitou o deslize do Bétis

Este empate em Valência prende o Atlético ao quarto lugar, com 33 pontos, menos um do que o Bétis, terceiro classificado. Os "colchoneros" tinham oportunidade de subir ao pódio, dado que os de Sevilha tinham empatado, umas horas mais cedo, no reduto do Rayo Vallecano.

Com Rui Silva (guarda-redes) e William Carvalho no onze inicial, o Bétis adiantou-se mesmo antes do intervalo, com um golo de Sergio Canales. Todavia, a 20 minutos do fim, Iván Balliu resgatou a igualdade para o Rayo, que ainda não perdeu em Vallecas esta temporada.

Quem aproveitou o empate de Atlético e Bétis foi o Sevilha, que recebeu e bateu o Getafe, com um golo de Rafa Mir, aos 22 minutos.

A equipa de Julen Lopetegui, que teve o luso-brasileiro Fernando durante os 90 minutos, consolidou o segundo lugar do campeonato espanhol, com 44 pontos, mais dez do que o Bétis e mais 11 do que o Atleti.