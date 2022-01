Real Madrid reforça liderança apesar do golo de Guedes

O Real Madrid reforçou a liderança da Liga espanhola, este sábado, ao bater o Valência, de Gonçalo Guedes e Hélder Costa, por 4-1.

No Santiago Bernabéu, a equipa da capital adiantou-se perto do intervalo, com uma grande penalidade convertida por Karim Benzema. Vinícius Júnior bisou aos 52 e 61 minutos e, aos 88, o francês imitou-o.

Gonçalo Guedes apontou, ao minuto 76, o golo de honra do Valência, na recarga a uma grande penalidade que ele próprio falhara. À semelhança do ex-Paris Saint Germain, Hélder Costa foi titular pelos morcegos.

Com esta vitória, o Real Madrid passa a somar 49 pontos, mais oito (mas mais dois jogos disputados) do que o Sevilha, segundo classificado.

O Valência ocupa a nona posição da Liga espanhola, com 28 pontos.