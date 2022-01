Fulham de Marco Silva avança na Taça após prolongamento

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, precisou do prolongamento para chegar à quarta ronda da Taça de Inglaterra, este sábado.

O terceiro classificado (se vencer os jogos em atraso, salta para a liderança) do segundo escalão chegou ao final do tempo regulamentar empatado a zero com o Bristol City. Contudo, já no tempo extra, ao minuto 105, Harry Wilson apontou o golo da vitória.

Também avançaram, este sábado, para a ronda seguinte, entre outros, o Chelsea, o Leicester City e o Everton, da Premier League.