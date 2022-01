André Silva abre e fecha goleada do Leipzig ao Meinz

André Silva marcou, este sábado, os primeiro e último golos da vitória do Leipzig sobre Mainz, por 4-1, na 18.ª jornada da Bundesliga.

O internacional português abriu caminho à goleada aos 21 minutos, de penálti. Seguiram-se, após o intervalo, os golos de Dominik Szoboszlai e Christopher Nkunku (que se assistiram mutuamente), com o golo de honra de Jae-sung Lee pelo meio. Ao minuto 61, André Silva bisou.

Com este triunfo, o Leipzig sobe ao oitavo lugar da Liga alemã, com 25 pontos, menos três do que o Union Berlim, última equipa em zona de acesso às competições europeias. O Maiz é décimo, com 24 pontos.