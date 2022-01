Trippier reforça o Newcastle, um "projeto que entusiasma"

Trippier foi oficialmente anunciado como reforço do Newcastle, vindo do Atlético de Madrid.

Nas primeiras declarações como reforço dos "magpies", o lateral campeão espanhol diz que o clube tem, atualmente, um "projeto muito entusiasmante".

"É um clube enorme e o projeto é muito entusiasmante. É uma boa oportunidade, adoro desafios, testei-me em Espanha e agora farei o mesmo no Newcastle. Vou lutar pelo clube, sei a posição em que estamos, mas quero ajudar a equipa, dentro e fora de campo. Quero fazer o que posso pelo adeptos e pelos donos do clube. Vou dar 110%", disse, em declarações aos meios do clube.

O Newcastle foi comprado esta época por um corsócio ligado ao governo da Arábia Saudita e que pretende tornar o Newcastle num dos maiores clubes ingleses.

Trippier, que passou pelo Atlético de Madrid e Tottenham, custou cerca de 15 milhões de euros ao Newcastle.