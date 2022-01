Tomás Ribeiro desperta interesse na Turquia

Tomás Ribeiro, central da Belenenses SAD, poderá estar perto de uma transferência para o Galatasaray, segundo avança a imprensa turca.

O jornal "Fanatik" explica que o gigante turco deverá avançar para uma proposta pelo central esquerdino de 22 anos, um dos capitães de equipa da Belenenses SAD.

Tomás Ribeiro tem sido alvo de interesse de clubes portugueses e estrangeiros no passado, desde o verão. Formado no clube, o central representa a equipa principal desde 2019/20.

Esta época, leva 18 jogos disputados na equipa orientada por Filipe Cândido e é uma das figuras do clube.

O Galatasaray está no 10º lugar da liga turca e, caso se confirme, será a segunda contratação do clube esta temporada em Portugal, depois de Gustavo Assunção ter sido emprestado pelo Famalicão. O plantel conta ainda com Marcão, antigo jogador do Rio Ave e contratado ao Desportivo de Chaves em 2018.