Rúben Neves associado ao Manchester United

O Manchester United estará interessado na contratação do internacional português Rúben Neves.

O médio de 24 anos do Wolverhampton já esteve várias vezes associado a uma transferência para um dos grandes do futebol inglês e as recentes boas exibições, sob o comando de Bruno Lage, voltam a colocar Neves no foco das atenções do mercado de transferências.

De acordo com a "Sky Sports", o United está atento ao português e a Glen Kamara, uma das figuras do Rangers.

Rúben Neves está no Wolves desde 2017 e cumpre a quarta temporada consecutiva na Premier League. Antes, passou pelo FC Porto, onde foi formado e se estreou com apenas 18 anos de idade.

O médio defensivo, 26 vezes internacional português, tem contrato até 2024, o que implicaria um forte investimento dos "red devils", que já contam com os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.