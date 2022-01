Leão marca, Patrício defende penalti, Milan derrota Mourinho

A Roma, de José Mourinho, perdeu 3-1 contra o Milan. Rafael Leão marcou um dos golos.

Os outros golos “rossoneri” foram apontados por Olivier Giroud e Júnior Messias.

Já pelos romanos descontou Tammy Abraham.

Nota ainda para Ibrahimovic, que desperdiçou uma grande penalidade frente a Rui Patrício, após falta sobre Leão.

Após este resultado, a Roma é sétima classificada na liga italiana. Já o Milan é segundo, com 45 pontos, a um ponto do Inter, que viu o jogo desta jornada em Bolonha ser adiado.

A Juventus e o Nápoles empataram 1-1 em partida da jornada 20 da liga italiana.

Os golos foram apontados por Dries Mertens, para o Nápoles, e Federico Chiesa, para a Vechia Signora.

Com este resultado, a Juventus mantém-se no quinto lugar, com 35 pontos, enquanto o Nápoles é terceiro, com 40, agora a cinco pontos do Milan.

Já a Lázio, adversária do FC Porto no “play-off” de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, também empatou, desta vez a três golos contra o Empoli.

[atualizado]