João Félix marcou e Atlético Madrid segue em frente na Taça

O Atlético Madrid goleou o Rayo Majadahonda, por 5-0, em partida da Taça do Rei, em Espanha.

João Félix começou no banco, mas ainda foi a tempo de fazer um golo, com bola no ângulo, a fechar o marcador.

Os outros golos dos colchoneros foram apontados por Matheus Cunha, Lodi, Luis Suárez e Griezmann.

Taça de Espanha, 16-avos de final

Fuenlabrada 0-1 Cádiz

Girona 1-0 Osasuna

Gijón 2-1 Villarreal

Saragoça 0-2 Sevilha

Mancha Real 0-2 Athletic Bilbau

Almería 1-2 Elche

Rayo Majadahonda 0-5 Atlético Madrid