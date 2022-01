João Cancelo nomeado para melhor do mês na Premier League

O internacional português João Cancelo está nomeado para melhor jogador do mês de dezembro da Premier League.

O lateral do Manchester City marcou um golo e somou uma assistência em seis jogos disputados pelo City durante o mês de dezembro, que foi pleno de vitórias para a equipa que lidera o campeonato.

Cancelo vai lutar pela distinção com James Maddison, do Leicester, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli, do Arsenal, o seu colega de equipa Raheem Sterling, Son Heung-min, do Tottenham, e Mason Mount, do Chelsea.

O defesa de 27 anos está na sua terceira temporada no Manchester City. Esta época, já leva três golos e sete assistências em 27 jogos disputados pela equipa de Pep Guardiola.