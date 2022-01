Jardim derrota Daniel Ramos e conquista Supertaça da Arábia Saudita

O Al Hilal, de Leonardo Jardim, venceu o Al Faisaly, de Daniel Ramos, nas grandes penalidades, e conquistou a Supertaça da Arábia Saudita.

O Al Faisaly entrou a todo o gás e ganhava 2-0 aos 24 minutos, após golos de Al Amri e Amalfitano.

No entanto, a equipa de Jardim reagiu e descontou ainda antes do intervalo, graças a pontapé de bicicleta de Al Dawsari.

Na segunda parte, já em vantagem numérica após a expulsão do cabo-verdiano Júlio Tavares, o Al Hilal chegou ao empate aos 53 minutos, por Al Shahrani.

No desempate por penáltis, três jogadores de Daniel Ramos falharam, contra dois do Al Hilal (Gomis e Matheus Pereira, antigo jogador do Sporting). Resultado final: 4-3.

Este é o segundo título para Leonardo Jardim desde que chegou à Arábia Saudita após a conquista, em novembro, da Liga dos Campeões da Ásia.