FIFA revela os finalistas para treinador do ano

Um dia depois de ter anunciado os nomeados para o Prémio Puskás, a FIFA anunciou, esta quinta-feira, que Pep Guardiola, Roberto Mancini e Thomas Tuchel são os três finalistas para o prémio de treinador do ano.

De fora dos iniciais nomeados ficam Lionel Scaloni, vencedor da Copa América com a Argentina, Hansi Flick, campeão alemão com o Bayern de Munique, Antonio Conta, campeão italiano com o Inter de Milão e Diego Simoene, campeão espanhol com o Atlético de Madrid.

Thomas Tuchel entrou a meio da época no Chelsea e sagrou-se campeão europeu, enquanto que Pep Guardiola foi o campeão inglês com o Manchester City e finalista vencido da Champions.

Roberto Mancini levou a seleção italiana à conquista do Campeonato da Europa 2020.

No futebol feminino, os nomeados são Lluís Cortés, treinador do Barcelona, Emma Hayes, do Chelsea, e Sarina Wiegman, da seleção holandesa e inglesa.

Os prémios são escolhidos por um juri internacional, composto por treinadores de todas as seleções nacionais, capitães das respetivas seleções e um jornalista de cada país.

Os vencedores serão anunciados a 17 de janeiro na gala The Best, em Zurique.