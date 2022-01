Covid-19. Vitesse termina estágio no Algarve prematuramente

Depois do Ajax, agora é a vez do Vitesse terminar o estágio que realizava no Algarve, devido a casos de Covid-19. Em comunicado, o clube explica que a decisão foi tomada para prevenir um surto que pudesse colocar em risco o regresso da equipa à competição, a 15 de janeiro, quando for reatado o campeonato nos Países Baixos.

Os resultados positivos foram detetados já em Portugal, informa o clube, na manhã desta quinta-feira, em resultado da realização de testes rápidos no hotel em que a equipa estava instalada.