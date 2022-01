The Best. Conheça os finalistas a melhor guarda-redes do mundo

A FIFA divulgou, esta quarta-feira, as listas de três finalistas aos prémios The Best para melhor guarda-redes masculino e feminino.

O alemão Manuel Neuer, do Bayern Munique, o italiano Gianluigi Donnarumma, que trocou o AC Milan pelo Paris Saint-Germain, e o francês Edouard Mendy, do Chelsea, são os nomeados nos homens.

Neuer venceu a Bundesliga pelo Bayern. Donnarumma foi eleito o melhor jogador do Euro 2020, que conquistou com a Itália. Mendy resolveu os problemas na baliza do Chelsea, que viria a ganhar a Liga dos Campeões.

Entre as mulheres, as nomeadas são a alemã Ann-Katrin Berger, do Chelsea, a chilena Christiane Endler, que trocou o PSG pelo Lyon, e a canadiana Stephanie Labbé, que deixou o Rosengard pelo PSG.

Berger, também conhecida como "AKB", venceu a Liga inglesa e chegou à final da Liga dos Campeões com o Chelsea. Endler ajudou o PSG a ser campeão francês pela primeira vez na história, pondo fim à hegemonia de 14 anos do Lyon (que agora representa), e ainda chegou às meias-finais da Champions. Labbé foi titular na campanha do Canadá rumo à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A guarda-redes do campeão espanhol e europeu Barcelona, a espanhola Sandra Paños, não conseguiu um lugar entre as três finalistas.

Os prémios serão atribuídos a 17 de janeiro, numa cerimónia online.