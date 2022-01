João Félix com certificado de recuperação de Covid-19

João Félix está recuperado da infeção por Covid-19 e teve autorização da Liga espanhola para volta aos treinos do Atlético de Madrid.

O clube informa, numa nota publicada no site, que Félix, Herrera e Koke, que também testaram positivo para o novo coronavírus, receberam permissão das autoridades de saúde para regressar aos treinos.

Félix foi infetado no final do ano, depois de já em fevereiro de 2020 ter testado positivo. O internacional português, de 22 anos, está disponível para o próximo jogo do Atlético,já esta quinta-feira, para os 16 avos de final da Taça do Rei, frente ao Rayo Majadahonda.