"CAN é oportunidade de valorização para todos os jogadores africanos"

O treinador português Litos acredita que a Taça das Nações Africanas (CAN) é uma prova de grande importância para os jogadores do continente.

Litos foi bicampeão moçambicano, no Liga Desportiva de Maputo, e sublinha, em declarações à Renascença, a importância da prova para a valorização das seleções e dos jogadores africanos.

"Percebi a importância desta competição para os africanos. Infelizmente, Moçambique não tem estado presente nas últimas edições, mas percebi que todos os jogadores querem participar na prova para se tentarem valorizar. De Portugal vão vários atletas que estão nos campeonatos do nosso país. A intenção de todos é mostrar o seu futebol, dar nas vistas e ser contratados por clubes de grande dimensão. Até para as próprias federações africanas, o CAN é extremamente importante", atira.

Na prova estarão envolvidos vários jogadores que atuam na I Liga portuguesa. Do FC Porto, Zaidu e Nanu. Do Vitória de Guimarães, Sacko, Mumin e Alfa Semedo. Do Estoril, Gilson Tavares. Do Boavista, Yusupha. Do Arouca, Marco Soares. Do Moreirense, Sori Mané. Do Vizela, Baldé e do Portimonense, Fali Candé, para além de atletas que estão, atualmente, nas divisões secundárias do nosso futebol.



Há ainda um treinador português em prova: Toni Conceição é o treinador da seleção dos Camarões.

Na opinião de Litos, estas cedências às seleções justificam-se e não prejudicam o campeonato português.

"No nosso país, estão jogadores africanos de grande qualidade que vão dar tudo pelas suas seleções. São vários, mas não tantos como no campeonato francês, por exemplo. Tem de se entender que esta prova valoriza os atletas e isso é positivo para os seus clubes, também", refere.

A CAN arranca domingo às 16h00, com o jogo entre os Camarões e o Burkina Faso no estádio Olembe, no norte de Yaoundé, a capital camaronesa.