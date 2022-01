Sevilha renova com Fernando até 2024

O Sevilha anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o médio-defensivo Fernando, antigo jogador do FC Porto.

O médio brasileiro de 34 anos fica agora ligado ao Sevilha até 2024.

Fernando tem dupla-nacionalidade portuguesa, depois de ter estado no FC Porto durante sete temporadas, a primeira emprestado ao Estrela da Amadora.

No total, somou mais de 200 jogos com a camisola dos dragões e venceu uma Liga Europa, quatro campeonatos, três Taças de Portugal e cinco Supertaças, antes de se transferir para o Manchester City. Passou ainda pelo Galatasaray antes de chegar ao Sevilha.

Fernando diz que estar no "melhor momento da carreira", apesar dos 34 anos de idade.

"Penso que estou a viver o melhor momento da minha carreira. Com a experiência, com a equipa que temos e com estes jogadores, penso que é o treinador mais importante da minha carreira. Estou muito agradecido por tudo", disse, aos meios do clube.