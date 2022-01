Rúben Semedo novamente detido na Grécia

O internacional português Rúben Semedo foi detido na segunda-feira à noite, na Grécia, de acordo com os meios de comunicação gregos.

Em causa, está uma queixa de violência doméstica por parte da namorada. Segundo o jornal "Enikos", o defesa português terá deixado a namorada fora de casa depois de uma discussão entre o casal. A polícia foi chamada ao local e deteve o jogador, que foi libertado já esta manhã.

Segundo o "Record", a namorada de Rúben Semedo retirou a queixa e o caso está dado como encerrado.

Rúben Semedo, de 27 anos, estará muito perto de ser reforço do FC Porto, segundo noticiou a imprensa portuguesa nas últimas semanas. O internacional português joga no Olympiacos desde 2019.

O português tem um histórico com a justiça. Em 2020, Rúben Semedo escapou a uma pena de prisão efetiva em Espanha, devido a sequestro e ameaças de morte a um homem, quando jogava no Villarreal. O português acabou por ser condenado por um tribunal de Valência a pena de prisão de cinco anos, suspensa durante oito anos com proibição de entrada em território espanhol.

Em agosto do ano passado, esteve detido por suspeita de violação de uma jovem de 17 anos de idade. Este verão, o registo criminal de Rúben Semedo travou a transferência para o Wolverhampton, de Inglaterra.

Formado no Sporting, conta com passagens pelo Villarreal, Huesca, Rio Ave e Olympiacos. Chegou à seleção nacional em 2020 e leva três internacionalizações.