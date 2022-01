PSV cancela estágio em Espanha devido a surto de Covid-19

O PSV Eindhoven anunciou, em comunicado, que não vai realizar o estágio em Marbella, em Espanha, devido a um surto de Covid-19 na equipa.

O clube holandês ia viajar para o sul de Espanha na manhã desta terça-feira, mas cancelou o estágio depois da confirmação dos resultados. O clube não confirma quantos casos positivos tem no plantel.

O estágio da equipa de Roger Schmidt, onde alinha o internacional português Bruma, iria durar até 10 de janeiro.

O PSV Eindhoven, que foi eliminado pelo Benfica no "play-off" da Liga dos Campeões esta temporada, lidera a Eredivisie com 43 pontos, mais um do que o Ajax.