Fonte e Renato falham penáltis e Lille cai da Taça de França

O Lille foi eliminado nos 16 avos de final da Taça de França, esta terça-feira, ao perder com o Lens no desempate por grandes penalidades.

Num jogo de bises, Amadou Onana adiantou o Lille com dois golos na primeira parte, no entanto, na segunda, Seko Fofana restabeleceu a igualdade. O 2-2 do Lens foi apontado aos 95 minutos.

No desempate por penáltis, os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches, titulares, falharam. O Lens venceu por 4-3.

Também figuraram no onze do Lille o português Tiago Djaló e o luso-inglês Angel Gomes, ex-Boavista. José Bica ficou no banco e Xeka falhou o jogo por estar infetado com Covid-19. David Costa foi titular no Lens.