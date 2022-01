Chelsea. Lukaku "pediu desculpa" e foi reintegrado

Romelu Lukaku pediu desculpa e foi reintegrado na equipa do Chelsea, confirmou o treinador Thomas Tuchel em conferência de imprensa.

"Levamos o nosso tempo para falar sobre o assunto calmamente. Ele pediu desculpa e já vai treinar connosco hoje à tarde. Tivemos tempo para aliviar o ambiente e seguir em frente. Entendi e acreditei que não foi intencional", disse o alemão.

O ponta de lança belga assumiu, numa entrevista a uma televisão italiana, estar descontente com o sistema tático usado no Chelsea: "Não estou feliz com a minha situação no Chelsea, o Tuchel escolheu jogar noutro sistema. Não vou desistir, mas não estou feliz com a situação".

Lukaku custou 115 milhões de euros aos "blues" no último verão, depois de duas temporadas com 64 golos apontados no Inter de Milão e um título conquistado. Meia temporada depois, Lukaku ainda não conseguiu replicar as exibições que fez em Itália e soma sete golos em 18 jogos disputados.

Depois da entrevista, Tuchel deixou Lukaku de fora dos convocados do jogo frente ao Liverpool, que terminou empatado a dois golos. Lukaku diz que clube vai reunir-se com o jogador nesta segunda-feira para discutir o futuro.