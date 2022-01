Atlético de Madrid renova com Correa até 2026

O Atlético de Madrid anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o avançado Ángel Correa até 2026.

O internacional argentino de 26 anos é uma das figuras da equipa de Diego Simeone e representa o clube desde 2015. Em sete temporadas, leva 305 jogos com a camisola dos "colchoneros" e 53 golos marcados.

Correa é o terceiro jogador do plantel com mais jogos no clube, apenas superado por Oblak e Koke.

O avançado foi peça chave na conquista do título na época passada, com nove golos e 10 assistências e, esta temporada, leva já sete golos em 25 jogos disputados. Um dos golos apontados foi frente ao FC Porto, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que atirou os dragões para o terceiro lugar e Liga Europa.