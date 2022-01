Wolverhampton de Bruno Lage resgata jogador emprestado

O Wolverhampton anunciou, em comunicado, que resgatou Ryan Giles do empréstimo no Cardiff City e vai integrar o plantel às ordens de Bruno Lage na segunda metade da temporada.

O extremo de 21 anos era uma das figuras do clube do País de Gales, na segunda divisão inglesa. Em 21 jogos, somava nove assistências, e é o primeiro "reforço" de janeiro para Bruno Lage.

Ryan Giles é formado no Wolves e pode voltar a jogar na equipa principal, depois de cedências ao Shrewsbury Town, Cambridge United, Coventry City, Roterham e Cardiff.



O Wolves, orientado por Bruno Lage e com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Francisco Trincão, Podence e Fábio Silva na equipa, está no 9º lugar da Premier League, com 25 pontos.