O Sevilha subiu ao segundo lugar do campeonato espanhol, esta segunda-feira, com uma vitória no terreno do Cádiz, por 0-1.

O argentino Lucas Ocampos apontou, aos 58 minutos, o único golo da partida. O lusobrasileiro Fernando foi titular pelo Sevilha.

Com este triunfo, os andaluzes passam a somar 41 pontos, menos cinco (e menos um jogo) do que o líder da Liga espanhola, o Real Madrid. O Cádiz encontra-se na 19.ª posição, a dois pontos da linha de água.