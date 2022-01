"O mundo que se prepare, o Barcelona está de regresso", diz o presidente

Joan Laporta, presidente do Barcelona, garante que o clube "está de regresso" e para o "mundo se preparar" para o regresso em força do clube catalão.

Apenas alguns meses depois do pico dos problemas financeiros do clube, que levaram à saída, a custo-zero, de Lionel Messi, dos capitães reduzirem o salário para a inscrição de reforços, o presidente do Barcelona diz que o mau momento ficou para trás.

"Continuamos a ser uma referência no mercado. O mundo que se prepare, porque estamos de volta. Somos uma referência. O exemplo é o Ferrán Torres estar aqui. Estamos a regressar", disse, na conferência de imprensa de apresentação do avançado, que custou 55 milhões de euros.

Questionado sobre a possível contratação de Haaland, Laporte não fala de nomes, mas diz que "tudo é possível".

"Não vou falar de jogadores. Não nos beneficia, porque aumenta o seu valor. Reforçamos as posições que o treinador quer. Vamos construir uma equipa competitiva, tudo é possível. Todos os grandes jogadores contemplam a possibilidade de vir jogar no Barcelona", atira

No verão, reforços como Memphis Depay, Eric García e Sergio Aguero também não foram inscritos de imediato pelo clube, que teve de vender Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Carles Aleñá e de la Fuente, para além de reduzir o salários dos capitães de equipa.