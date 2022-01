Melhor jogadora do mundo testa positivo à Covid-19

Alexia Putellas, estrela do Barcelona e vencedora da Bola de Ouro 2021, testou positivo à Covid-19, esta segunda-feira, segundo o clube.

A média internacional espanhola é um de quatro casos no plantel do Barcelona, campeão espanhol e europeu, que está a contas com um pequeno surto (pelo menos para já) após as férias de Natal.

Esta segunda-feira, acusaram Alexia Putellas e a média suíça Ana-Maria Crnogorcevic. No dia anterior, tinham sido detetadas as infeções das avançadas espanholas Jenni Hermoso e Claudia Pina.

As quatro encontram-se "de boa saúde" e isoladas nas respetivas residências, segundo informa o clube catalão no site oficial.

Alexia esteve no Dubai para receber o prémio de melhor jogadora do mundo da Globe Soccer. Ficou lá mais uns dias de férias. Regressou a Espanha no domingo, para o recomeço dos trabalhos do Barcelona.