Lukaku criticou Tuchel e poderá estar de saída do Chelsea

Romelu Lukaku poderá estar de saída do Chelsea, depois de ter custado 115 milhões de euros aos "blues" no último verão. Em causa estão as críticas do avançado belga ao treinador Thomas Tuchel, ao clube e ao sistema tático utilizado.

Depois de duas temporadas com 64 golos apontados no Inter de Milão e um título conquistado, Lukaku voltou ao Chelsea, onde não conseguiu afirmar-se em 2011, quando se transferiu do Anderlecht para Inglaterra. Foi a transferência mais cara da história do clube londrino, que pagou 115 milhões de euros.

Meia temporada depois, Lukaku ainda não conseguiu replicar as exibições que fez em Itália e soma sete golos em 18 jogos disputados.

Em entrevista à Sky Sports italiana no final de 2021, o belga assumiu estar descontente: "Não estou feliz com a minha situação no Chelsea, o Tuchel escolheu jogar noutro sistema. Não vou desistir, mas não estou feliz com a situação".

Lukaku abriu ainda a porta a um possível regresso ao Inter de Milão.

"Tenho o clube no meu coração e sei que vou voltar. Peço desculpa aos adeptos pela forma como saí do clube. Deveria ter sido diferente, espero voltar ao clube, não para terminar a carreira, mas ainda a um nível em que possa ganhar mais títulos", disse.