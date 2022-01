Jovem promessa da seleção dos EUA reforça o Augsburgo

Ricardo Pepi, eleito melhor jovem jogador da Liga norte-americana de futebol (MLS), foi oficializado como reforço dos alemães do Augusburgo.

Com somente 18 anos, o ponta de lança internacional pelos EUA, ex-FC Dallas, é o jogador mais jovem de sempre a fazer um "hat-trick" na MLS. Reforça o Augsburgo, atual 15.º classificado da Bundesliga, com contrato até 2026 (quatro temporadas e meia), com opção para mais um ano.

Em 2021, Ricardo Pepi registou 13 golos e duas assistências em 31 jogos pelo FC Dallas, clube que o formou (Dallas Academy) e lançou no futebol profissional. Terá custado cerca de 16,5 milhões de euros ao Augsburgo.