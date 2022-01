Ferrán Torres ainda não pode ser inscrito pelo Barcelona

O Barcelona não consegue inscrever Ferrán Torres, contratação sonante do mercado de janeiro. Mateu Alemany, diretor-desportivo do clube catalão, garante que tudo está a ser feito para que o extremo possa estar disponível.

"Sabemos onde estamos e os problemas que temos com o 'fair-play' financeiro. Está a ser avaliado e tomaremos decisões para que a situação esteja resolvida assim que ele esteja disponível", disse, em declarações à "Movistar".

O problema não é novo para o Barcelona. No verão, reforços como Memphis Depay, Eric García e Sergio Aguero também não foram inscritos de imediato pelo clube, que teve de vender Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Carles Aleñá e de la Fuente, para além de reduzir o salários dos capitães de equipa.

Os catalães tiveram de pagar cerca de 55 milhões de euros ao Manchester City para contratar o jovem extremo de 21 anos. Ferrán Torres recupera de uma lesão no pé e também não poderia ser uma opção, para já.

Quem está de saída é Yusuf Demir. A promessa austríaca chegou ao Barcelona emprestado pelo Rapid de Viena, começou a época como titular, mas caso fizesse 10 jogos, o clube teria de comprar o jogador por 10 milhões de euros.

Com nove jogos disputados, Demir não voltará a jogar pela equipa principal e está de saída: "A sua transferência ajudaria [a inscrever Ferrán Torres]. Há muitas situações em marcha e para completar nesta semana para resolver a situação".

Morata tem estado associado ao Barcelona, mas Alemany dá a entender que o ponta de lança não será contratado: "Xavi pediu-me o Ferrán Torres e demos-lhe essa prenda".

Dentro de campo, o Barcelona venceu em casa do Maiorca, por 1-0, apesar do surto de Covid-19 que afeta grande parte do plantel.