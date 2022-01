Danilo Pereira testa positivo à Covid-19

O internacional português Danilo Pereira juntou-se à lista de infetados com a Covid-19 no plantel do Paris Saint-Germain.

Depois de Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Bitumazala, é agora a vez do português testar positivo. O médio-defensivo vai falhar o jogo da Taça de França, frente ao Vannes.

Continuam a aumentar os indisponíveis para Mauricio Pochettino, que também não conta com o lesionado Neymar e os três jogadores na CAN, Hakimi, Abdou Diallo e Idrissa Gueye.

Danilo Pereira, de 30 anos, está na segunda temporada no PSG, depois de ter passado pelo FC Porto, Marítimo, Roda e Aris. Esta época, somava 19 partidas disputadas no PSG.

A Covid-19 continua a afetar o futebol. Jogadores como André Silva, Gonçalo Paciência e João Félix estão infetados. Em Portugal, o Estoril deverá alinhar com muitos jogadores da equipa sub-23 frente ao FC Porto, depois de um surto na equipa principal.

O futebol português tem sido novamente afetado pela Covid-19. FC Porto, Sporting, Benfica, Sporting de Braga, Tondela, Vitória de Guimarães, Marítimo e Boavista também confirmaram casos nas últimas semanas.



A Liga de Clubes reuniu-se na última sexta-feira com os departamentos médicos das equipas e pretendem reforçar a vacinação e a "bolha" contra a Covid-19.