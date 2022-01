City sempre foi temporário para Ferrán Torres. "Objetivo era voltar a um dos grandes de Espanha"

Ferrán Torres foi oficialmente apresentado como reforço do Barcelona, em Camp Nou, e não se mostrou preocupado com os problemas com a sua inscrição.

Em declarações à imprensa na apresentação, o internacional espanhol diz estar "tranquilo" com a situação. "Eles fazem o que podem, estão a trabalhar", disse.

O extremo deixou o Manchester City e diz que o seu objetivo sempre foi regressar a Espanha: "Sempre disse que fui para depois voltar a um dos grandes de Espanha. Quando o Barcelona falou comigo, nem pensei muito. É uma grande oportunidade".

"O Barça é um dos melhores clubes do mundo. Quero continuar a crescer", diz.

Para além da inscrição, Ferrán Torres tem outro problema. O avançado recupera de uma lesão no pé, mas espera estar presente na final da Supertaça, no dia 12.

"A lesão vai muito bem, estou a terminar a recuperação e sinto-me bem. Espero estar integrado antes da Supertaça, gosto desses desafios", termina.