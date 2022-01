O Real Madrid perdeu 1-0 contra o Getafe, em partida da jornada 19 da liga espanhola.

O único golo da partida foi apontado por Enes Unal, aos nove minutos, após erro de Eder Militão, ex-jogador dos dragões.

Apesar da segunda derrota no campeonato (a primeira foi contra o Espanhol), os merengues ainda lideram, com 46 pontos, mais oito do que o Sevilha, que tem menos um jogo.