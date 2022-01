Correa bisa e Atlético Madrid regressa aos triunfos

Um bis do avançado argentino Angel Correa permitiu ao Atlético de Madrid regressar aos triunfos na Liga espanhola de futebol, na receção ao Rayo Vallecano (2-0), em jogo da 19.ª jornada.

Privado do internacional português João Félix, assim como de Héctor Herrera, Koke e Antoine Griezmann, todos infetados com Covid-19, os colchoneros colocaram um ponto final numa série de quatro desaires consecutivos na La Liga e ascenderam ao quarto lugar, com 32 pontos, por troca com o adversário de hoje, que desceu ao quinto, com 30.

No Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, Correa abriu o marcador, aos 28 minutos, e dilatou a vantagem, já no segundo tempo, aos 53, instantes antes do luso Bebé ser opção no Rayo, para render o compatriota Kevin Rodrigues.

À mesma hora, o Elche, reduzido a 10 elementos desde os 47 minutos, face ao vermelho direto exibido a Diego González, aguentou o nulo na receção ao Granada, que teve o guarda-redes Luís Maximiano entre os titulares e o defesa Domingos Duarte no banco.

Os locais seguem agora no 17.ºposto, o primeiro acima da “linha de água”, com 16 pontos, e os andaluzes no 12.º, com 23.