O Celta, de Vigo, derrotou, fora, o Bétis, por 2-0, em partida da jornada 19 da liga espanhola. Partida difícil para o guarda-redes Rui Silva, poucos dias depois de ter perdido o pai.

O público e a equipa homenagearam o jogador pelo esforço realizado.

Os golos da partida foram assinados por Iago Aspas, que bisou aos 36 e 47 minutos.

O Bétis, com William Carvalho também a atuar os 90 minutos, está em terceiro lugar com 33 pontos. Já o Celta é 12.º com 23 pontos.