​“Paulo Sousa agiu legalmente. Flamengo também não deve ser punido pela FIFA”

No Brasil, Paulo Sousa já foi oficializado no Flamengo e inicia a nova época no clube carioca a 10 de janeiro. O treinador português rescindiu o contrato que o ligava à federação polaca, com o pagamento de uma indemnização.

Mesmo assim, no Brasil teme-se que os polacos possam queixar-se à FIFA do comportamento do Flamengo, já que foi perante o convite do clube brasileiro que o treinador português abandonou a Polónia, a menos de três meses dos jogos do "play-off" de acesso ao Mundial 2022.



Fernanda Soares, especialista brasileira em direito desportivo e colonista do portal "Lei em Campo", considera, em entrevista a Bola Branca, que a FIFA, no limite, aplicará ao Flamengo um castigo leve.

“Não é possível afirmar que, de facto, o Flamengo agiu de maneira a induzir a quebra do contrato entre o Paulo Sousa e a Federação da Polónia de Futebol. A FIFA presume que qualquer clube que firma um contrato com um profissional que, por sua vez, rescindiu o contrato anterior sem justa causa, que esse clube induziu o profissional a fazê-lo. Desta forma, se o Flamengo for acionado na FIFA vai caber ao clube demonstrar que não atuou de maneira a induzir a quebra do contrato do treinador com a Federação da Polónia. Considero improvável a aplicação de uma sanção muito pesada ao Flamengo, em caso de condenação. Dentro desse escopo de atuação do Tribunal do Futebol, em casos como este, a previsão de sanção é de advertência, reprimenda ou multa. Acho muita baixa a possibilidade de haver uma sanção mais pesada no caso de condenação do Flamengo”, detalha.