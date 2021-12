Jorge Jesus suspende negociações com o Atlético Mineiro

Jesus pretende desligar por uns dias, aproveitar o tempo para descanso e depois voltar à mesa de trabalho com os campeões brasileiros. Recorde-se que o Benfica pagará salários a Jesus até ao final da época, altura em que termina o contrato com o treinador, ou até JJ encontrar clube.

Jorge Jesus suspendeu as negociações com o Atlético Mineiro. De acordo com a imprensa brasileira, as conversas serão retomadas na próxima semana, a pedido do treinador.

Para já, é certo, Jesus é prioridade do Atlético Mineiro. As negociações prosseguem na próxima semana. O técnico, de 67 anos, deixou o Benfica, após o clássico com o FC Porto, da Taça de Portugal, em consequência de uma quebra na relação com os jogadores.

Foi substituído por Nélson Veríssimo, que se estreou com derrota (3-1) com o FC Porto, para o campeonato. Jesus esteve nos planos do Flamengo, após a demissão de Renato Gaúcho, mas o seu antigo clube, pelo qual foi campeão brasileiro e venceu a Libertadores, acabou por contratar Paulo Sousa.

O Atlético Mineiro conquistou o título de campeão brasileiro, 50 anos depois, mas o treinador do título, Cuca, deixou o clube, após o final da época.