João Henriques é forte hipótese para o Malmo

O campeão sueco Malmo pode ser o futuro do treinador português João Henriques, sabe a Renascença.

O emblema sueco, que em dezembro garantiu a conquista do bicampeonato, já anunciou a saída do treinador Jon Dahl Tomasson. O dinamarquês esteve nos dois títulos conquistados. O acordo ainda não está fechado, mas o nome de João Henriques é uma forte possibilidade.

João Henriques, de 49 anos, tinha revelado recentemente a Bola Branca que estaria prestes a finalizar acordo com um clube estrangeiro que lhe vai permitir lutar por títulos e por presenças nas competições europeias.

"Felizmente, surgiram algumas situações, para trabalhar em Portugal e fora. Estou a aprofundar duas propostas que estão sobre a mesa, ambas para sair. Em poucos dias, a solução será essa para continuar a trabalhar. Em princípio será para fora do país, para campeonatos que me permitam lutar por títulos, estar a preparar uma possível entrada na Liga dos Campeões ou na Liga Europa", expressou o treinador.

O treinador português deixou o comando técnico do Moreirense esta temporada, tendo passado ainda pelo Vitória de Guimarães, Santa Clara, Paços de Ferreira, Leixões e Fátima.

João Henriques já esteve no estrangeiro durante duas épocas, no Al-Ahli da Arábia Saudita e no Al-Wahda dos Emirados, mas apenas como treinador de formação e técnico adjunto. Será a primeira experiência enquanto técnico principal.

O Malmo marcou presença na fase de grupos da Liga dos Campeões esta temporada, tendo ficado em último do grupo H, com Juventus, Chelsea e Zenit. O Malmo é o clube que mais vezes foi campeão na Suécia, um total de 22, superior aos 18 do Gotemburgo e os 13 no Norrkoping.