Fernando Pires. “Paulo Sousa pode fazer um grande trabalho no Flamengo”

A Associação Brasileira de Treinadores de Futebol dá as boas-vindas a Paulo Sousa.

Em entrevista a Bola Branca, Fernando Pires, presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, saúda a chegada de mais um treinador português a um grande clube brasileiro.

Depois de Jorge Jesus e Abel Ferreira, Fernando Pires acredita que Paulo Sousa pode fazer um trabalho de sucesso no futebol brasileiro.

“Acredito que o Paulo Sousa pode fazer um grande trabalho no Flamengo. Não se pode deixar de fazer algum tipo de comparação porque outros treinadores portugueses têm vindo para o Brasil – Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira, Inácio, Sá Pinto, Paulo Bento e o Abel Ferreira, que já está há dois anos e vai continuar no Palmeiras, onde tem realizado um grande trabalho”, disse Fernando Pires.

Sousa deixou a seleção da Polónia para ingressar no Flamengo. Já foi apresentado e arranca para os trabalhos da nova época no próximo dia 10 de janeiro.

Já Jorge Jesus acabou por não ser a opção para o Flamengo porque, na altura do “namoro”, ainda estava vinculado ao Benfica.

Com a chegada de Paulo Sousa ao clube carioca, as comparações com Jorge Jesus vão ser inevitáveis. As condições são diferentes, assinala Fernando Pires. O presidente da Associação Brasileira de Treinador de Futebol lembra que em 2019, quando Jorge jesus assumiu o Flamengo, a conjuntura era mais favorável ao emblema carioca porque os concorrentes atravessam crises que os impediam de discutir títulos com o Flamengo.

“O Jorge Jesus chegou ao Flamengo em 2019, encontrou um cenário em que a maioria dos clubes brasileiros estavam muito mal. O Flamengo com uma equipa forte e o trabalho de Jorge Jesus encaixou com o grupo. Conseguiu ganhar praticamente tudo o que disputou. De 2019 para cá as coisas mudaram, as equipas reforçaram-se, o Flamengo vai sofrer algumas alterações no plantel e fica a incógnita: se Paulo Sousa vai conseguir desenvolver o seu trabalho”.

Com o Flamengo fora de hipótese, o nome de Jorge Jesus é agora apontado ao Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro.

A imprensa brasileira anuncia nesta sexta-feira que o treinador português suspendeu as negociações com o emblema de Belo Horizonte e que as conversas vão ser retomadas na próxima semana, a pedido de Jesus.

Fernando Pires considera que, com Paulo Sousa no Flamengo, Abel Ferreira no Palmeiras e Jorge Jesus no Atlético Mineiro, o campeonato brasileiro seria mais atrativo.

“Haveria um embate profissional. Com certeza o campeonato ficará mais interessante. A vinda dos treinadores portugueses para o Brasil tem sido muito benéfica e tem levado a uma reflexão dos técnicos brasileiros”, acrescentou.

Os treinadores portugueses estão na moda no Brasil. E os treinadores brasileiros deixaram de estar na moda em Portugal e na Europa.

Fernando Pires confirma em Bola Branca o desconforto dos treinadores brasileiros perante a atual realidade. Há intenção de marcar uma reunião com a associação de classe portuguesa, presidida por José Pereira, e com o secretário-geral da União de Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos, Sérgio Araújo, para tentar encontrar medidas que possam inverter a atual tendência.