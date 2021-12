Alexandre Santos quer acordar um gigante adormecido em Angola

Com a primeira volta quase a acabar, e apesar da Covid-19 que vai limitando a preparação e a competição das equipas, Alexandre Santos, em declarações a Bola Branca , faz um balanço positivo do trabalho que iniciou no mês de agosto:

Com o Girabola, campeonato angolano de futebol, em andamento, o Petro de Luanda luta lado a lado com o campeão em título, Sagrada Esperança, e o Primeiro de Agosto pela primeira posição.

Alexandre Santos, com 45 anos, tem como objetivo devolver ao Petro de Luanda o título de campeão angolano, que foge desde 2009 ao clube que detém o maior número de conquistas da principal prova do calendário futebolístico daquele país africano.

Também a participação na Liga dos Campeões Africana está a correr bem. Depois de ter ultrapassado a fase eliminatória, no sorteio recentemente realizado da fase de grupos, com as 16 melhores equipas do continente africano, o Petro ficou a saber que vai defrontar o campeão angolano, o Sagrada Esperança, o Wydad de Casablanca, de Marrocos, e o Zamalek, do Egipto.

“Nas últimas duas edições o Petro esteve na fase de grupos, mas não conseguiu uma representação de acordo com os objetivos. Nesta edição o grupo é complicado com a presença do nosso principal adversário interno e de duas equipas com muita experiência nesta prova. Vamos ter de pensar jogo-a-jogo, mas queremos uma prestação positiva, temos o direito de pensar na fase seguinte, temos uma equipa ambiciosa, mas reconhecemos a qualidade dos adversários”, ressalva.

O Petro de Luanda é um clube muito grande

O Atlético Petróleos de Luanda, conhecido por Petro Luanda foi fundado em 1980 e tem o estatuto de clube com o maior número de triunfos no campeonato angolano. Um clube que também tem uma forte tradição em outros desportos. Modalidades como o andebol, o basquetebol ou o ciclismo são algumas que fazem do Petro um clube muito grande ao nível desportivo, mas a vertente social merece mas palavras elogiosas de Alexandre Santos.

“É um clube que dá aos seus atletas e trabalhadores excelentes condições de alimentação, habitação e educação. Há um contexto social que vai muito para além da vertente desportiva", reconhece.

Licenciado em Ciências do Desporto e Mestre em treino de Alto Rendimento com a especialidade de futebol, Alexandre Santos tem uma carreira já longa e recheada de importantes experiências. O treinador acompanhou José Peseiro durante várias temporadas (FC Porto, Sporting de Braga, Al Wahda, Al Sharjah e Al-Ahly) e esteve ainda em equipas técnicas no Caen (França), Estoril Praia, Estrela da Amadora e Vitória de Setúbal. Em 2017/18 passou a treinador principal no Real Massamá e depois nas equipas de sub-23 do Estoril Praia e do Sporting, antes de abraçar o projeto do Alverca a meio da época 2019/20.